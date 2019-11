Garin tras la serie ante Argentina en Copa Davis: No pudimos jugar a nuestro mejor nivel y da rabia

Cristian Garin mostró su pesar tras la derrota de Chile ante Argentina en el Grupo C de las Finales de la Copa Davis, afirmando que en cada partido el equipo "no pudo jugar al mejor nivel".

"Creo que obviamente me hubiese gustado jugar mejor. Estuve lejos de lo bien que jugué este año. Hoy ninguno pudo jugar a su mejor nivel y eso da rabia, pero hay que aceptar la derrota", comentó la raqueta número nacional en rueda de prensa.

Sobre el duelo frente a Alemania de este jueves, el "Tanque" apuntó que: "Hay que dar vuelta la página y enfocarnos en lo siguiente. No tenemos margen de error".

Quien también habló fue Nicolás Jarry, quien señaló que "personalmente le doy méritos a Guido (Pella) porque entró mucho mejor que yo al partido. A mí me costó mucho entrar en juego, demoré algunos juegos que me hicieron perder el primer set y en el segundo cuando más controlaba se me fue de nuevo la cabeza".

"De todas formas seguimos con confianza. Estamos en un proceso nuevo y hay que mirar al siguiente partido porque esto aún no se acaba", remarcó.

Chile tendrá chances de repuntar en el certamen frente a los alemanes este jueves, serie que podrás seguir junto al Marcador Virtual de AlAireLibre.cl. y la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa.