Nicolás Jarry y caída ante Guido Pella: Entré tarde al partido y me costó encontrarle la vuelta

El chileno no pudo darle el primer punto a Chile frente a Argentina en la Copa Davis.

El tenista nacional Nicolás Jarry (77° en el ránking ATP) lamentó la derrota ante Guido Pella (39°) en el primer punto de la serie ante Argentina en las Finales de la Copa Davis y sostuvo que se vio sorprendido por el planteamiento del trasandino.

El chileno analizó sus errores en el compromiso y dijo en conversación con la transmisión de TVN que "tengo que verlo con el capitán, lamentablemente entré tarde al partido. Guido hizo bien su papel, planteó algo que me costó encontrarle la vuelta".

Además, añadió que "me sentí jugando mejor que él por momentos, pero es lamentable lo que me pasó en el último juego, que me apuré un poco. Son cosas que pasan".

El "Príncipe", finalmente se mostró optimista para la participación de Chile en el torneo, a pesar de la derrota, ya que aseguró que "este es apenas el primer partido de seis que debemos disputar, así que a levantarse".

Jarry ahora espera su participación en el dobles (70° en la modalidad), en primera instancia junto a Cristian Garin (344°) ante la dupla argentina de Máximo González (34°) y Leonardo Mayer (61°).