Nicolás Massú y el regreso al Grupo Mundial: La emoción es máxima cada vez que se representa a Chile

Nicolás Massú, capitán del equipo chileno de Copa Davis, expresó en Al Aire Libre en Cooperativa su felicidad tras la victoria sobre Kazajistán para concretar el regreso al Grupo Mundial.

"La emoción es máxima cada vez que se representa a Chile. Es impresionante, una pasión enorme, increíble sensación, por eso me dedico al deporte, por eso me gusta la Copa Davis, es algo que me trae mucha fuerza, mucha ilusión", declaró Massú después el triunfazo de Cristian Garin sobre Alexander Bublik.

Para Massú es la segunda vez que logra como capitán del equipo la clasificación al Grupo Mundial y rememoró que desde pequeño ha pasado por estas emociones.

"Empecé a los cinco años, me he dedicado toda la vida a este deporte. Antes como jugador y ahora como capitán, la alegría para los jugadores, sus familias, para la gente, para la gente que lo pasa mal en el sur, es espectacular", aseveró.

Massú también dedicó palabras a Exequiel Carvajal, el histórico encordador más conocido como "Yogurt de Mora", quien estuvo presente junto al equipo pese a sufrir la pérdida de su hermano hace un par de días.

Finalmente, Massú valoró el esfuerzo de Tomás Barrios y Alejandro Tabilo, quienes ganaron un punto clave para Chile en el dobles.

"El tenis da revancha, cada jugador pienso que va a ganar...y en el dobles jugaron muy bien", cerró.