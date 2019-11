Presidente del tenis argentino: Chile tiene buenos jugadores y saldrá un lindo duelo

El presidente de la Asociación de Tenis Argentino, Agustín Calleri, hizo la previa del duelo que su equipo tendrá ante Chile el próximo martes en el estreno de ambos elencos en las Finales de la Copa Davis, en la Caja Mágica, de Madrid.

"Siempre decimos que en Copa Davis no existe el ranking, acá estás jugando por tu país, el sentimiento es otro y no se puede comparar con lo que se vive en la ATP, y ambos equipos se respetan mutuamente", dijo Calleri en diálogo con el enviado especial de Al Aire Libre en Cooperativa, Ernesto Contreras.

"Chile tiene buenos jugadores y seguramente saldrá un lindo partido ante Chile, y ante Alemania también por más que no traigan a (Alexander) Zverev, así es que habrá que andar muy fino para poder clasificar", añadió.

"El grupo es muy parejo, cualquiera de los tres es candidato a pasar. Yo tengo mucha fe en Argentina, pero sabemos que es un grupo difícil", completó antes de analizar la cancha del recinto madrileño.

"La cancha está lenta, hay un poco de altura, pero está bien para el tenis sudamericano, así es que estamos confiados en el equipo argentino, y siempre respetando a los rivales", expresó.

En el diálogo con Cooperativa, Calleri también recordó la final ante Nicolás Massú en Buenos Aires, en 2002.

"Fue una final rara, porque la tenía casi ganada. 'Vampiro' empezó a jugar bien de golpe y no me di opción, pero a todos los jugadores les ha pasado algo así. A mí me tocó una final en Buenos Aires, pero no me afectó en mi carrera, porque pensé que le había pasado a los grandes y por qué a mí no me iba a pasar", dijo antes de comentar el cambio en la Copa Davis.

"Es muy bueno para el tenis, la copa Davis necesitaba un cambio de formato, reo que ha sido un acierto y para la gente es más atractivo", dijo.