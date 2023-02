Tabilo: La expectativa es muy alta, tenemos una gran chance de subir al Grupo Mundial

El tenista número uno de Chile Alejandro Tabilo (97º en el ránking de la ATP) palpitó la serie contra Kazajistán por las Qualifiers de la Copa Davis, a disputarse el sábado y domingo en el Club Trentino de La Serena.

Tabilo expresó este martes: "Me he sentido bien cómodo, me gusta como se siente la pelota acá. Feliz de cómo hemos estado entrenando, el ambiente es muy bueno en el equipo, estoy feliz con esta semana, preparado y listo para darlo todo".

"El estadio se ve espectacular, ojalá que llegue harta gente a apoyar. La expectativa es siempre muy alta, es una gran chance para subir al Grupo Mundial y hay que jugar todos los partidos con todo", añadió el nacido en Canadá.

Finalmente, siguió hablando del ambiente y el público: "Es importante para que los kazajos sientan la presión, para sentir el apoyo. La gente es fundamental en la Copa Davis y la vamos a necesitar a full".

El sábado desde las 12:00 horas (15:00 GMT) son los primeros individuales, mientras que el domingo será el dobles y los singles que sean necesarios.