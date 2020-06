"Yogurt de Mora" está cerca de superar el coronavirus: "Me siento mucho mejor y contento"

El célebre encordador chileno Exequiel Carvajal, más conocido como "Yogurt de Mora" en el mundo del tenis, ha evolucionado favorablemente de salud tras tener que ser hospitalizado por coronavirus, siendo él mismo el que aseguró que se encuentra "mucho mejor y más contento".

En diálogo con el sitio oficial de la Federación de Tenis de Chile, Carvajal comentó que: "Me siento mucho mejor, olvídate, caminé, me bañé solo y además me vinieron a tomar la presión para ver cuanto estaba saturando, estaba en noventa y nueve, olvídate, espectacular.

"Estoy esperando ver los resultados que me hicieron y ahí vendrá el doctor a decirme algo, pero estoy mucho mejor y contento, porque en una de esas quedan un par de días y después me iré para la casa", detalló.

Del mismo modo, mencionó que: "No me han dicho nada todavía, pero como te decía hoy me siento mucho, mejor, imagínate, las observaciones que me han hecho han salido bien, estoy muy contento y muy lúcido".

Respecto al apoyo que recibió por gran parte de la comunidad del tenis chileno, señaló que: "Me han sorprendido muchos mensajes de apoyo de jugadores del extranjero a nivel sudamericano. Si tú recuerdas yo hice la COSAT completa por lo menos unas cinco veces, cuando (Marcelo)Ríos y (Nicolás) Massú eran muy chicos, conocí muchas generaciones".

"Carlos Kirmayr (ex capitán de Copa Davis de Brasil), yo siempre me encuentro en los torneos con él, me saluda, conversamos, ¿me cachai?, entonces imagínate, te deja loco. También los mensajes de (Fernando) González, Massú y Ríos, el "Chino" me impactó, bueno él siempre ha sido así, que me considere como su familia, para mí es un honor".