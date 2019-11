Fernando Cordero: El Gobierno no ha sabido explicar a la gente cómo solucionar esta crisis

Uno de los futbolistas que ha tenido bastante actividad desde que comenzó el estallido social en Chile es Fernando Cordero. El jugador de Universidad de Concepción exhibió su postura respecto a las demandas que exige la ciudadanía a lo largo de nuestro país, mencionando que desde el Gobierno "no han sabido explicar cómo solucionar esta crisis".

En exclusiva con Al Aire Libre en Cooperativa, el ex Universidad Católica comentó: "La verdad es inentendible que Sebastián Piñera hablara públicamente de leyes en el tema de seguridad y no de las verdaderas demandas de la gente".

"Este Gobierno no ha sabido explicar a la gente cómo solucionar esta crisis. Han habido leyes que se han estancado en el Congreso por seis años, pero no explican cuánto tiempo se debe trabajar para por ejemplo cambiar una constitución o entregar un mejor sueldo mínimo, porque claramente no se logrará de la noche a la mañana, pero no todos tienen conocimiento de eso", agregó.

En el mismo marco el zurdo nos mencionó: "Ayer o antes de ayer Joaquín Lavín salió explicando un tema de comida. Dijo que el pan costaba 300 pesos, pero parece que todavía no se da cuenta que un kilo cuesta 1.100 pesos. Eso al final molesta a la gente y los hace salir a la calle".

"También que el Presidente salga hablando de leyes anti saqueos o anti barricadas es irrelevante porque la gente lo seguirá haciendo. Hoy en día la gente tiene mucha rabia porque hay muertos, otros que perdieron sus ojos y violaciones a niños. Cómo se explica que los políticos solo salgan hablando de vandalismo".

Por otro lado, Cordero se refirió a las propuestas del Ministro de Hacienda Ignacio Briones, señalando que: "El ha hablado cosas que uno sí quiere escuchar. Por ejemplo ha dicho que no hay que ser irresponsables con la situación que vive el país".

Finalmente, tuvo palabras para la reanudación del Campeonato Nacional, comentándonos que: "Yo como futbolista tengo la idea de que en algún momento se debe volver a jugar, pero son decisiones muy difíciles. Hay consecuencias, está el tema de los equipos que pueden clasificar a copas internacionales y los que están peleando el descenso".

"Si se llegara a suspender el campeonato para mí no sería buena señal. Muchas cosas quedarían inconclusas y hay que tomar de la mejor forma las decisiones", concluyó.