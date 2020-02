Gualberto Jara: El rendimiento exhibido es fruto del buen trabajo de Mario Salas

Gualberto Jara, técnico interino de Colo Colo, lamentó el empate 2-2 ante Universidad de Concepción en el Estadio Monumental, señalando que "no reflejó el trabajo que hicimos", y también atribuyó el rendimiento exhibido al trabajo del cesado Mario Salas.

"El resultado no refleja el trabajo que hicimos. Podíamos cerrar con una diferencia importante y no lo hicimos. En el segundo tiempo perdimos el orden, nos apresuramos mucho. Pero aún así tuvimos posibilidades de gol, nos faltó terminar. Es un resultado que duele a todos. No nos vamos contentos por el resultado, pero conformes por lo mostrado", explicó.

No obstante, descartó que el alza fuese por la salida de Salas, sino que apuntó que fue gracias al trabajo previo del "Comandante".

"Hay que ser bien honestos en este tema. Acá no podemos decir que el rendimiento de hoy fue fruto del trabajo mio, lo exhibido es fruto del buen trabajo de Mario Salas. No se dieron los resultados y se perdió la confianza colectiva, pero en la semana se converso mucho y los jugadores se vieron bastante concentrados", precisó.

Además, Jara admitió que puede seguir en la banca para el estreno en la Copa Libertadores, ante Jorge Wilstermann el miércoles.

"No tuve pienso de pensar en el rival de Copa Libertadores y ahora me dedicaré a eso, ver nuestro rendimiento de hoy, tratar de corregir eso. No tengo información concreta referente a seguir, pero hemos planificado en caso de. Tenemos que entrenar este domingo, levantar de vuelta al grupo, porque estamos dolidos, pero es alentador ver a los jugadores que se mostraron con otra actitud", sentenció.

El próximo desafío de Colo Colo será en Bolivia ante Wilstermann, por Copa Libertadores, este miércoles 4 de marzo, mientras que en el torneo nacional, la próxima semana visitarán a La Serena en La Portada.