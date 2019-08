Jugador de U. de Concepción acusó insultos racistas del árbitro Francisco Gilabert

El encuentro entre Curicó Unido y Universidad de Concepción no estuvo exento de polémicas este viernes, ya que el zaguero del conjunto penquista, Alexis Rolín, acusó insultos racistas de parte del árbitro central del compromiso, Francisco Gilabert.

Tras el término del partido, el defensa del "campanil" declaró a la transmisión de CDF que el juez lo trató de "negro feo" en una jugada de tiro de esquina.

"En un córner el árbitro me miró y me dijo negro feo. Es un atrevido de mierda", señaló a las cámaras del canal.

Respecto a la situación, el técnico de la escuadra del "Foro", Francisco Bozán, comentó que: Es muy triste que se de una situación así. Cuando el que se supone tiene que impartir justicia es injusto, genera una impotencia terrible".

El mismo Rolín ratificó a Al Aire Libre en Cooperativa los dichos de Gilabert, diciendo que: "Me da mucha rabia porque es algo difícil de comprobar y él sabe que yo no puedo tener ninguna reacción ante sus provocaciones".

"He sido negro toda mi vida y siempre me lo han dicho, pero me molesta que lo diga una persona que debe impartir justicia dentro de la cancha. En la jugada yo lo quedo mirando y me dice que me miras, eres más feo que la chucha", recalcó.

Por último, el ex seleccionado uruguayo apuntó a que: "Él siendo árbitro es insólito que recurra al racismo. Yo hablé con los dirigentes y la idea es que se sigan los procedimientos correspondientes".

Dentro de lo deportivo, el marcador terminó favoreciendo por 4-2 a Curicó sobre Universidad de Concepción.