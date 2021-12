La infartante última fecha del Campeonato se toma las "Tardes Deportivas" de Al Aire Libre

Este fin de semana se disputará la decisiva última fecha del Campeonato Nacional, que podrás seguir en vivo con la cobertura de las "Tardes Deportivas" en Al Aire Libre en Cooperativa.

Mira la programación:

Sábado 4 de septiembre

Inicio de transmisión: 13:50 horas

Transmisión de fútbol

AS Roma vs. Inter de Milán, 14:00 horas. Estadio Olímpico.

Conduce y Relata : Rodrigo Contreras

Comenta: César Olmos

Apuntes cancha: Max Videla

A las 16:30 horas conectamos con Viña del Mar

Everton vs. Universidad Católica, 18:00 horas. Estadio Sausalito.

Conduce : Patricio Muñoz

Relata: Ernesto Díaz Correa

Comenta: José Antonio Prieto

Apuntes cancha: Sebastián Aguilar / Oscar Farías

En paralelo:

Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Relata: Ivo Bay

Comenta: Marcelo Barticciotto

Apuntes cancha: Rodrigo Gómez

Cierre de transmisión: 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

Inicio transmisión: 14:00 horas

Tardes Deportivas – 14:00 a 16:30

Conducen: Rodrigo Gómez – Rodrigo Contreras.

Bloque 1 (14:00): Lo que dejó la definición por el título, despachos de Colo Colo y UC.

Bloque 2 (14:30): Ironman 70.3 Pucón.

Bloque 3 (15:00): Polideportivo (Tenis – F.1).

Bloque 4 (15:30): Fútbol Internacional. (dos despachos).

Bloque 5 (16:00): Despachos con equipos en riesgo (los que se juegan el descenso).

Transmisión fútbol, desde las 16:30 horas.

Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Conduce: Sebastián Esnaola

Relata: Ernesto Díaz Correa

Comenta: Igor Ochoa

Apuntes cancha: Francisco Caneo

Información de otros partidos:

18:00: Unión Española vs. Cobresal. Estadio Santa Laura. Josué Laval

18:00: Huachipato vs. Melipilla. Estadio CAP. Sergio Godoy

18:00: Audax Italiano vs. Curicó Unido. Estadio Municipal de La Pintana. Max Videla

Cierre de transmisión : 21:00 horas