Revisa la programación de la fecha 17 del Campeonato Nacional, que arranca el viernes 8 de julio con el encuentro entre O'Higgins y Palestino.

El líder, Colo Colo, se medirá a La Serena el domingo 10, mismo día en que U. de Chile visitará a Antofagasta.

La fecha la cerrarán Unión Española y Universidad Católica, el lunes desde las 18:00 horas.

La programación:

Viernes 8 de julio

- O'Higgins vs. Palestino, 20:30 horas. Estadio El Teniente.

Sábado 9 de julio

- Curicó Unido vs. Cobresal, 15:00 horas. Estadio La Granja.

- Audax Italiano vs. Huachipato, 17:30 horas. Estadio El Teniente.

- Coquimbo Unido vs. Everton, 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Domingo 19 de julio

- Deportes Antofagasta vs. Universidad de Chile, 15:00 horas. Estadiio "Calvo y Bascuñán".

- Colo Colo vs. Deportes La Serena, 17:30 horas. Estadio Monumental.

- Unión La Calera vs. Ñublense, 20:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Lunes 11 de julio

- Unión Española vs. Universidad Católica, 18:00 horas. Estadio Santa Laura.