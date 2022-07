Revisa la programación de la fecha 19 del Campeonato Nacional, que arranca el 22 de julio con el partido de Ñublense, el escolta, frente a Cobresal.

Colo Colo, que es líder, juega el sábado ante Huachipato, mientras que U. de Chile y U. Católica verán acción el domingo, con sus encuentros ante O'Higgins y Palestino, respectivamente.

La programación:

Viernes 22 de julio

- Ñublense vs Cobresal, 19:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Sábado 23 de julio

- Antofagasta vs. Audax Italiano, 12:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

- Coquimbo Unido vs. La Serena, 15:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

- Colo Colo vs. Huachipato, 17:30 horas. Estadio Monumental.

- Everton vs. U. La Calera, 20:00 horas. Estadio Sausalito.

Domingo 24 de julio

- O'Higgins vs. U. de Chile, 15:00 horas. Estadio El Teniente.

- U. Católica vs. Palestino, 17:30 horas. Estadio San Carlos de Apoquindo.

- U. Española vs. Curicó Unido, 20:00 horas. Estadio por confirmar.