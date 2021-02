La reflexión de Augusto Batalla por muerte del "Morro" García: "No somos robots"

El arquero de O'Higgins Augusto Batalla dejó una potente reflexión en sus redes sociales por la muerte del delantero uruguayo Santiago "Morro" García, el que se quitó la vida en medio de una severa depresión.

"No somos robots. Hoy muchos reflexionan por lo que sucedió con el Morro, se habla mucho a diario del bullying, pero no se habla nunca de la falta de respeto que recibimos a diario los jugadores de fútbol, solamente por ser públicos y parte de un deporte donde la pasión es el motor", apuntó el ex River Plate en sus historias de Instagram.

"Cada vez que opines de alguien, sea la profesión que sea, hazlo con cuidado, con respeto. Todos estamos librando una batalla interna. QEPD Morro García", concluyó.