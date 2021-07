Los seis partidos que asoman con chances de tener público para la vuelta del Campeonato

El regreso del Campeonato Nacional desde esta semana trae una gran noticia de la mano, la vuelta del público a los estadios. En este punto, y tras el anuncio del Ministerio de Salud al respecto en la Fase 3 del plan Paso a Paso, son seis encuentros los que asoman con bastantes chances de poder tener gente en las tribunas.

De acuerdo a lo que informamos en nuestro programa Al Aire Libre PM, en una reunión sostenida con los clubes en la tarde de este lunes, la ANFP explicó las directrices para que los recintos deportivos puedan albergar a los hinchas a más de un año de ausencia debido a la pandemia. Y, este martes el presidente del ente rector del fútbol chileno, Pablo Milad, tendrá otra cita con el Ministerio del Deporte y también el de Salud con el fin de afinar detalles de este proceso.

En el marco del avance que ha tenido la situación sanitaria en nuestro país, son cuatro ciudades las que abren la opción de tener el aforo de 1.000 personas por la tercera fase en los estadios; Rancagua, Antofagasta, Coquimbo y Viña del Mar, y en la misma línea hay seis partidos que corren con esta opción:

- O'Higgins vs. Cobresal en El Teniente de Rancagua (Jueves 15)

- Deportes Antofagasta vs. Santiago Wanderers en el "Calvo y Bascuñán (Viernes 16)

- Audax Italiano vs. Huachipato en Rancagua (Lunes 19)

- Everton vs. Ñublense en Sausalito de Viña del Mar (Lunes 19)

- La Serena vs. Palestino en La Portada (Martes 20)

- Universidad de Chile vs. Melipilla en Rancagua (Martes 20)

Sobre esta situación, conversó Lorenzo Antillo, presidente de Audax, señalando que: "Los clubes estamos preparados, tenemos que tener claro todos los requerimientos de las distintas autoridades para poder adecuarnos y a los recintos para lo que se va a exigir".

"Se ha dicho que vuelve la gente a los estadios, pero no se ha comunicado de forma íntegra el detalle de cada una de las normas que hay que cumplir para hacer esto realidad. Creo que no depende mucho de nosotros, sino de la situación sanitaria del país que afortunadamente está pasando por un buen momento", añadió.

De esta manera, queda esperar para una oficialización de este retorno a los estadios en los próximos días, y poder volver a ver a los hinchas alentando de cerca a sus equipos en varias canchas del país.