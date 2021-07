No habrá público en los estadios en la undécima fecha del Campeonato Nacional

Tras la reunión de los clubes de fútbol y la ANFP realizada durante la tarde de este lunes, se determinó que no regresará el público a los estadios este fin de semana, en la undécima fecha del Campeonato Nacional.

Según informamos en Al Aire Libre PM, la ANFP notificó a los clubes que las autoridades de salud presentaron gran cantidad de exigencias sanitarias y de fisacalización para habilitar los estadios que pueden recibir a los hinchas.

Originalmente, habían seis partidos con posibilidades de recibir público en la Primera División, pero desde Quilín notificaron a las dirigencias de los clubes sobre las restricciones.

Los partidos que estaban en carpeta para tener público esta fecha eran seis, con tres de ellos en Rancagua: O'Higgins vs. Cobresal, Audax Italiano vs. Huachipato y la U vs. Melipilla.

También esperaban recibir público Antofagasta vs. Santiago Wanderers, Everton vs. Ñublense y La Serena vs. Palestino.

Con estas restricciones, la ANFP y los clubes deberán esperar hasta la próxima semana para demostrar ante las autoridades de Salud que tienen las condiciones suficientes para el anhelado retorno del público a los estadios.