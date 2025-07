¿Se aplaza el Campeonato Nacional? Árbitros levantan la voz y ponen en duda el arranque de la segunda rueda

La calma nunca dura mucho en el fútbol chileno. A solo días del retorno del Campeonato Nacional 2025, una nueva tensión se toma la agenda: el Sindicato de Árbitros alzó la voz y advirtió que, si no hay respuestas claras desde la ANFP, la segunda rueda podría no comenzar como estaba programado.

La preocupación crece entre clubes y fanáticos, ya que el calendario fijado para el fin de semana del 26 y 27 de julio podría sufrir modificaciones. Y todo por una demanda concreta desde los jueces profesionales.

⚖️ ¿Qué reclaman los árbitros antes del inicio de la segunda rueda?

El gremio arbitral, representado por ARBIFUP, emitió un comunicado en el que expuso una problemática que arrastran hace meses: la exclusión de los árbitros de regiones en las designaciones oficiales. El foco está puesto en los jueces de Antofagasta y Concepción, quienes –según el sindicato– no reciben oportunidades reales de dirigir fuera de sus zonas, afectando gravemente su desarrollo profesional.

Además, en el documento al que tuvo acceso ADN Deportes, denuncian que las decisiones en las designaciones estarían basadas en criterios económicos, y no deportivos ni formativos. Esto, a juicio del gremio, representa una traba para la proyección de nuevos talentos arbitrales fuera de Santiago.

🗣️ “Solicitamos una solución concreta”, exigen los árbitros

Desde ARBIFUP fueron claros en su mensaje a la ANFP:

“Solicitamos una solución concreta ante la falta de oportunidades que afectan directamente al desarrollo y crecimiento laboral de los árbitros profesionales y sindicalizados de las regiones de Antofagasta y Concepción".

Y agregaron que ya han presentado esta inquietud ante el Directorio de la ANFP, sin recibir medidas concretas ni respuestas satisfactorias. Por lo mismo, hicieron un llamado urgente a establecer una reunión antes de la siguiente fecha para evitar un daño mayor en la planificación del campeonato.

⏳ ¿Se retrasa la segunda rueda del Campeonato Nacional?

Con el torneo programado para arrancar su segunda mitad el próximo fin de semana (26 y 27 de julio), el gremio arbitral dejó la puerta abierta a un posible retraso si no hay avances en las próximas horas.

Si bien no hay anuncio oficial de paralización, la advertencia es clara: si no se atienden sus demandas, podrían no estar disponibles para impartir justicia en los partidos del regreso.

📅 ¿Cuándo se reanuda el fútbol chileno?

La ANFP mantiene hasta ahora la programación original para la fecha 16 del Campeonato Nacional 2025, pero este conflicto amenaza con alterar la normalidad del certamen. En paralelo, clubes, jugadores e hinchas siguen atentos a lo que ocurra en la interna del arbitraje nacional.

