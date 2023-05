Soledad Alvear: Los problemas que tiene el fútbol requieren la voluntad de todos

Soledad Alvear llegó al fútbol chileno. La exministra de los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos fue anunciada recientemente como miembro del Tribunal de Honor de la ANFP, y por ello es que se refirió al presente del fútbol chileno y algunas de sus complicaciones.

En diálogo con La Tercera, la también abogada se refirió a su designación como primera mayoría y analizó las problemáticas que tiene la actividad al día de hoy.

"La función del Tribunal de Honor, de acuerdo con sus estatutos, es relativa a conocer distintas situaciones que puedan producir los presidentes de los clubes de fútbol. Me sorprendió mucho la alta votación, la que agradezco muchísimo", comentó al citado medio.

"Yo espero que las relaciones sean buenas. La verdad es que los problemas que el fútbol tiene hoy requieren la voluntad de todos. En primer lugar, se requiere superar la violencia en los estadios. Mientras ello no ocurra, no vamos a tener ese fútbol en que iba la familia completa a los estadios", evaluó.

Así mismo, comentó que: "Hay varios problemas que requieren un trabajo conjunto con la ciudadanía. Me encanta la idea de que el fútbol vuelva a ser lo que era antes. No hay papá o mamá que no me exprese sus ganas de ir al fútbol, pero ahora lo ven por televisión, si es que".

Respecto a la polémica por los chats filtrados de Pablo Milad y algunos presidentes de clubes sobre la posibilidad de prohibir a los deudores de pensión de alimentos de entrar a los estadios, Alvear comentó que: "Si esta medida contribuye, será una buena medida. Siempre están primeros los niños. Y a veces la pensión de alimentos es el único recurso que tiene la persona que está a cargo de los niños".