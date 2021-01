Jason Silva: Johnny Herrera o Rodrigo Holgado están tranquilos jugando y a mí me tienen encerrado

El ex jugador de Colo Colo y Palestino Jason Silva habló de su difícil situación personal que lo tiene con medidas cautelares en su domicilio tras ser vinculado en agosto del año pasado a una banda especializada en portonazos. Para el futbolista, es injusto que lo tengan "encerrado", y que Johnny Herrera o Rodrigo Holgado puedan estar jugando en el profesionalismo.

En diálogo con El Mercurio, el volante se refirió al presente que vive y los prejuicios que ha recibido de parte de la opinión pública. "No me molesta que me traten de flaite, pero sí que me comparen con Luis Núñez o Francisco Huaiquipán. Ellos han estado metidos en cosas de muertes o traficantes".

"Johnny Herrera mató a una persona, iba con alcohol, y ahora está de lo mejor jugando. Lo mismo con Holgado de Audax Italiano, yo no he matado ni robado a nadie, pero me tienen encerrado", recalcó.

Silva también recordó el primer episodio polémico que le tocó protagonizar, en un Superclásico ante la U en 2014, donde fue detenido por incitar a la violencia en los estadios al pisotear un lienzo de los azules tras el encuentro.

"Desde ese minuto quedé como flaite, como delincuente. Una vez Marcelo Díaz hizo un 'Pato Yáñez' a la barra de Colo Colo y no le dijeron nada. Yo soy flaite porque soy de población, pero él no", mencionó.