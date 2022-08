El futbolista chileno Matías Jadue anunció su retiro del fútbol a los 30 años de edad, y luego de haber regresado a nuestro país para incorporarse a Everton en la presente temporada.

A través de sus redes sociales, el formado en Universidad Católica explicó que: "Nunca imaginé que estaría escribiendo estas palabras tan pronto y lo rápido que iba a pasar pero aquí voy. Llegué a los 12 años a un club el cual jamás pensé me cambiaria la vida. Siempre quise ser jugador de futbol, pero nunca pensé que llegaría tan lejos como siento que lo hice, me di el lujo de poder vivir de algo que me apasionaba algo que siempre quise y eso lo atesorare el resto de mi vida".

"Viví experiencias maravillosas conocí lugares preciosos tuve la suerte de poder conocer todos los continentes y lo mejor de todo de aprender culturas que jamás pensé que existian. Fueron 13 años maravillosos donde tuve de todo, conocí gente increíble que hoy puedo llamarlos amigos y hasta familia donde sé que estarán conmigo igual aunque este del otro lado", añade en la publicación.

"Les agradezco a cada persona que de alguna u otra forma se hizo parte de este camino dentro o fuera de la cancha, llevare recuerdos conmigo toda mi vida, trate de siempre ser persona antes que deportista porque siento que ese es el comienzo de cualquier tipo de relación", aseguró.

Durante su carrera, Jadue pasó por la UC, Deportes La Serena, Antofagasta, Santa Cruz, Rangers y Everton en nuestro país, mientras que en el exterior militó en el PKNS de Malasia, Port de Tailandia, Ho Chi Minh City de Vietnam y el Deportivo Suchitepéquez de Guatemala. Además, fue seleccionado juvenil con Chile y en categoría adulta defendió a Palestina.