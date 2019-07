Nicolás Peric y duro análisis sobre Marcelo Bielsa: No me dejó nada

El arquero nacional Nicolás Peric comentó este lunes que el entrenador argentino Marcelo Bielsa, con quien compartió en la selección chilena, "no le dejó nada" e incluso criticó sus métodos de trabajo.

"A mi Marcelo Bielsa no me dejó nada, de hecho en las primeras citaciones yo le decía a mis compañeros 'no les parece que nos trata como huevones', no se sabía ni los apellidos", afirmó en el programa "Abrazo de Gol" de CDF.

"Yo no soy partidario de los técnicos que con látigo sacan rendimiento, yo soy partidario de los entrenadores que tienen cercanía y que tu logras comprometerte con las persona, creyendo en él", añadió.

El actual meta de Rangers comparó los métodos de Bielsa con los de otro ex seleccionador de La Roja, Jorge Sampaoli, asegurando que este último si sabía leer los distintos momentos en un encuentro.

" (Jorge) Sampaoli sabía diferenciar los momentos de los partidos, con Bielsa no, él decía 'hay una posibilidad grande de ganarle a un equipo como yo trabajo', pero cuando había un equipo mejor al frente siempre lo perdía, porque le no cambiaba no te permite tener una estrategia diferente", enfatizó.

Peric estuvo en las nóminas de Bielsa en distintos partidos amistosos y duelos por las clasificatorias al Mundial de Sudáfrica 2010.