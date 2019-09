Aníbal Mosa: No hemos recibido nada formal ni informal por Mario Salas

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió a un supuesto interés desde Emiratos Arabes Unidos por el director técnico Mario Salas y aseguró que no ha llegado ningún ofrecimiento por el entrenador.

En el marco de una feria de fútbol en Brasil, organizada por la Confederación de Fútbol local, Mosa señaló Al Aire Libre en Cooperativa que "no hay nada, no ha llegado ningún documento ni una información formal, ni informal. Yo he conversado con Marcelo Espina y con los gerentes a diario y no hay una información que podamos decir".

Además, el timonel "albo" se refirió al delicado momento deportivo del equipo y dijo que "estamos redoblando nuestros esfuerzos, no estamos contentos como se han desarrollado los últimos partidos, pero la única forma de salir es trabajando y tenemos confianza que vamos a revertir esto, y dándole la confianza al técnico".

El proyecto del nuevo Estadio Monumental

Mosa, quien se encuentra en tierras brasileñas recorriendo estadios y centros deportivos para la remodelación del Estadio Monumental, se mostró conforme con este periplo de los últimos tres días en aquel país y sostuvo que lograron una gran capacitación al respecto.

"Nos fue muy bien, recorrimos el Allianz Parque y el complejo de Palmeiras. También el Arena Corinthians y su centro de entrenamiento, generamos muy buenos contactos para hacer un levantamiento de lo que esperamos hacer en el estadio de Colo Colo y estamos muy contentos", señaló el mandamás del "Cacique".

Finalmente, el dirigente dio plazos y aseveró que "la idea es que en el centenario del club, en 2025, podamos tener un estadio nuevo, entonces hoy nos hemos encontrado con mucha gente interesante y creo que los tiempos que estamos manejando, están acotados a lo que esperamos", cerró.