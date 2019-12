Miguel Pinto: Si Matías llega a Colo Colo y sigue como en el 2006, vamos a lograr grandes cosas

El flamante arquero de Colo Colo Miguel Pinto, recientemente oficializado como incorporación del club, comentó la expectativa que tiene en su llegada a Pedrero y también habló sobre la opción de compartir equipo con Matías Fernández, al que enfrentó durante su paso por la U.

"Si llega a Colo Colo y sigue tal como estaba en el 2006 conmigo, vamos a lograr grandes cosas", indicó, recordando que Fernández le marcó varios goles cuando estuvo anteriormente en el "Cacique".

"Ojalá que se dé, es un gran jugador, una gran persona, un gran compañero y un gran amigo. Sería un honor estar en un equipo junto a él", manifestó Pinto.

Sobre su llegada al "Cacique", el ex arquero de O'Higgins sostuvo que "es un salto de nivel en mi carrera. Que Colo Colo se haya fijado en mí, valorado mi trayectoria y presente, me pone muy contento, a trabajar y dejarlo todo para hacer crecer aún más a la institución".

Según indicó, "para todos sorprende", que un jugador identificado con la U llegue al rival "popular", pero sosutvo que "hay muchos que han pasado por mi situación, otros con más historia que han pasado de U. de Chile a Colo Colo, no es algo nuevo, es algo que se tiene que tomar con mucho profesionalismo, siempre he sido así en todos los clubes que he defendido, me voy a jugar la vida por la camiseta que defiendo".

"Lo primero que tengo que hacer es ganarme la confianza de mis compañeros, ganarme la confianza de la gente sin esa ayuda de ellos se va a hacer difícil, lo primero es llegar y tratar de estar bien con mis compañeros, con mi grupo, de ahí enfrentar las situaciones de la mejor manera posible", prosiguió.

Luego, afirmó que su arribo a Macul "me lo tomo con mucho profesionalismo, mi trayectoria ha hablado de mí en los clubes que he estado, aspiro a tener mucho éxito en una Copa Libertadores y más allá de enfocarnos en mi llegada a Colo Colo, enfocarnos en lo que puede llegar a hacer colo colo en el 2020".

"La idea es que el arco de Colo Colo, juegue quien juegue, sea una muralla este año", finalizó.

También habló César Fuentes, quien fue oficializado este martes como incorporación de Colo Colo, y declaró que está muy expectante en esta nueva oportunidad.