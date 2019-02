Locuras del VAR: Árbitro pidió a jugador expulsado que volviera a la cancha para mostrarle otra roja

El futbolista de Legia Varsovia William Rémy se fue expulsado en el duelo ante Cracovia este domingo por la liga polaca. La sanción fue por doble amarilla, pero el juez del partido tuvo una peculiar reacción al ver la jugada en el VAR.

El árbitro del encuentro fue a revisar la jugada al sistema tecnológico y pidió que el futbolista volviera a la cancha.

Al regresar, lo que hizo sorprendió a todos: Le anuló la amarilla y le puso la tarjeta roja de forma directa.

Rémy y los demás jugadores en cancha no sabían cómo reaccionar ante tan atípica forma de ocupar el VAR.

- Revisa la acción:

There's a hand signal for rescinding a yellow card now. Thank you VAR, we are living in blessed times.pic.twitter.com/nGZYctP4WJ