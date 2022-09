Jugador de Ñublense defendió su preferencia por el Rechazo: No es obligatorio que te guste el texto

El jugador de Ñublense Mathias Pinto manifestó su preferencia por la opción del Rechazo de cara al Plebiscito de Salida de este domingo en nuestro país, y tuvo que defenderse en redes sociales de las críticas que recibió de sus seguidores.

En primera instancia el atacante formado en Universidad de Chile subió una historia en su Instagram con una estampilla del Rechazo, y rápidamente hizo otra publicación entregando sus argumentos.

"Una consulta ¿les arde el culo cuando uno tiene su opinión propia? Hay que tener la misma opinión si no eres un payaso, un inepto, no te informas, opinas sin saber, lo que te haz informado es una mentira etc", expresó.

"Cabros toda mi familia es de esfuerzo y no por ser de esfuerzo es obligatorio que te guste un texto y si no me gusta lo que leo es personal", añadió el atacante.

El Plebiscito por la Nueva Constitución se realizará este domingo en nuestro país, donde la ciudadanía deberá votar por el Apruebo o el Rechazo.