Carlos Encinas: Lautaro de Buin nunca estuvo en irregularidad, no hay posibilidad de ser desafiliados

Aunque la Comisión para el Mercado Financiero, a instancias de la Corte de Apelaciones de Concepción, ratificó que el club Lautaro de Buin participó de forma irregular en los torneos de la ANFP, desde el equipo aseguran que no se cometió ninguna falta, por lo que no es posible que la institución sea desafiliada.

Así lo afirmó Carlos Encinas, controlador y entrenador de Lautaro de Buin, en Al Aire Libre en Cooperativa. "Tiene que ver con un papel que se debe presentar en el IND y esa respuesta ya está. El papel fue solicitado el 9 de febrero de 2019, entonces nunca el equipo estuvo en irregularidad ni sacando ventaja de alguna condición", expresó.

"En esta misma posición están Colina, Concepción y otros dos o tres equipos porque el IND, sobre todo con el Covid, no entrega la documentación de manera inmediata. Creo que tiene que ver con tratar de defender plata. Algo similar con lo que ocurre con evitar los descensos de la Primera B", agregó.

En esata misma línea, Encinas fue enfático en advertir que "no existe la posibilidad de la desafiliación, por algo entregan la cuota, si existe alguna posibilidad de que Lautaro fuera desafiliado hubiese quedado todo congelado, ya no hay posibilidades menos por un papel de inscripción que está gestionado y entregado, además la denuncia no es contra nosotros, sino que contra la ANFP".

La mirada de la B

Los demás clubes de la Primera B, en tanto, siguen considerando que Lautaro de Buin no puede participar de la categoría. "Es un tema muy claro y concreto que venimos diciendo desde hace un rato, según la información que tenemos y que está ratificada por la Comisión Para el Mercado Financiero, desde que Lautaro de Buin está en el profesionalismo. abril de 2019. nunca cumplió con la Ley 20.019", dijo Raúl Delgado, presidente de Unión San Felipe, a Al Aire Libre.

"Por ello consideramos que no podría participar en el torneo de la Primera B de esta temporada. Son cosas que deben ser analizadas por todas las partes y la decisión se debe tomar antes del comienzo del torneo", cerró.