Primera B

Deportes Antofagasta vs Cobreloa en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido por la Primera B 2025

Cobreloa busca puntos importantes para meterse en la lucha por dejar la Primera B, Deportes Antofagasta quiere entrar a zona de liguilla.

Foto: Antofagasta / Photosport
Sebastián Díaz Iturrieta
Llévatelo:

Deportes Antofagasta y Cobreloa animarán uno de los duelos más importantes de una nueva fecha de la Primera B. En el estadio Calvo y Bascuñán se verán las caras dos elencos con realidades diferentes, los Pumas necesitan los puntos para meterse en la lucha por la liguilla, mientras que los zorros van por el ascenso directo y una victoria los pondrá en la conversación por el título.

⏱️ Deportes Antofagasta vs Cobreloa en vivo, por la Primera B 2025: minuto a minuto

📆 ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Antofagasta vs Cobreloa?

🗓 Fecha: Domingo 10 de agosto
🕒 Hora: 12:30 horas
🏟 Estadio: Estadio Calvo y Bascuñán

📺 ¿Dónde ver en vivo Deportes Antofagasta vs Cobreloa?

📺 TV: TNT Sports 
💻 Streaming: TNT Sports en Max
🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

⚽ El probable XI de Deportes Antofagasta vs Cobreloa por la Primera B 2025

El probable once de Antofagasta: Fernando Hurtado; Matías Contreras, Brayams Viveros, Zacarías Abuhadba y Manuel Maluenda; Felipe Baez, Sergio Hinojosa y Cristián Díaz; Richard paredes, Christian Bravo y Tobías Figueroa. DT: Daniel Luis Marcoleta.

⚽ El probable XI de Cobreloa vs Deportes Antofagasta por la Primera B 2025

El probable once de Cobreloa: Hugo Araya; David Tapia, Agustín Heredia y Rodolfo González; Cristian Muga, Iván Ledesma, Rony Guzmán y Sebastián Zuñiga; Aldrix Jara, Alex Valdés y Gustavo Gotti. DT: César Bravo.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Fútbol #Primera B #Antofagasta #Cobreloa

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
