Deportes Recoleta vs Unión San Felipe en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver el partido por la Primera B 2025

Deportes Recoleta y U San Felipe tendrán un interesante choque en el desarrollo de una nueva fecha de la Primera B. En el estadio Municipal de Recoleta tendremos la opción de ver dos elencos que irán por los puntos para acomodarse en la tabla.

Los Recoletanos podrían meterse en una lucha impensada por el título si consiguen la victoria, para los sanfelipeños en tanto, otro triunfo les daría más aire en su lucha por no descender.

⏱️ Deportes Recoleta vs Unión San Felipe en vivo, por la Primera B 2025: minuto a minuto

📆 ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Recoleta vs Unión San Felipe?

🗓 Fecha: Domingo 10 de agosto

🕒 Hora: 15:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Municipal de Recoleta

📺 ¿Dónde ver en vivo Deportes Recoleta vs Unión San Felipe?

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

⚽ El probable XI de Deportes Recoleta vs Unión San Felipe por la Primera B 2025

El probable once de Recoleta: Jaime Vargas; Daniel Viveros, Víctor Retamal, Ignacio Lara y Francisco Alarcón; Bastían Valdés, Nicolás Carvajal y Federico Martín; Óscar Salinas, Jason Flores y Germán Estigarribia . DT: Luis Landeros.

⚽ El probable XI de Unión San Felipe vs Deportes Recoleta por la Primera B 2025

El probable once de U San Felipe: Paulo Garcés; Juan Cordova, Facundo Monteseirín, Jonathan Ferrari y pedro Navarro; Pablo Rodríguez, Axel León y Brayan González; Diego González, Sergio Vergara y Vicente Álvarez . DT: Francisco Palladino.