Deportes Santa Cruz vs Universidad de Concepción en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025
Unionistas y Penquistas se enfrentan en un duelo clave por la fecha 20 del Ascenso.
Deportes Santa Cruz y Universidad de Concepción se medirán este sábado 9 de agosto a las 15:00 horas por la fecha 20 de la Primera B. El compromiso se disputará en el Estadio Joaquín Muñoz García y será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.
En la jornada pasada, el cuadro santacruzano cayó por la cuenta mínima frente a Deportes Concepción en el Ester Roa Rebolledo, mientras que el Campanil perdió también 1-0 ante San Luis de Quillota en el Lucio Fariña Fernández.
En la tabla de posiciones, la U. de Conce marcha en el sexto puesto con 27 puntos, mientras que Deportes Santa Cruz se ubica en la decimocuarta posición con 19 unidades.
🕘 Deportes Santa Cruz vs Universidad de Concepción en vivo, por la Primera B: minuto a minuto
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Santa Cruz vs Universidad de Concepción?
El partido entre Deportes Santa Cruz y Universidad de Concepción se disputará este sábado 9 de agosto, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Joaquín Muñoz García.
🗓 Fecha: Sábado 9 de agosto.
🕒 Hora: 15:00 horas.
🏟 Estadio: Estadio Joaquín Muñoz García.
📺 ¿Dónde ver en vivo Deportes Santa Cruz vs Universidad de Concepción?
📺 TV: TNT Sports.
💻 Streaming: TNT Sports en Max.
🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.
🟨 Cuerpo arbitral del partido entre Deportes Santa Cruz vs Universidad de Concepción
-
Árbitro: Francisco Gilabert.
-
1er asistente: Joaquín Arrué.
-
2do asistente: Cristian Espíndola.
-
Cuarto árbitro: Nicolás Pozo.
📝 El XI de Deportes Santa Cruz vs Universidad de Concepción por la Primera B 2025
- El once probable: Juan Dobboletta; Cristóbal Moreno, Hardy Cavero, Jesús Pino, Rodrigo Sandoval; Cristóbal Castillo, Diego Urzúa, Ignacio Caroca, Martín Maturana; Milton Alegre, Nicolás Rivera. DT: John Armijo.
📝 El XI de Universidad de Concepción vs Deportes Santa Cruz por la Primera B 2025
- El once probable: Cristian Campestrini; Cristopher Medina, Ignacio Meza, Osvaldo González, Yerco Oyanedel; Bryan Ogaz, Harol Salgado, Jeison Fuentealba, Luis Rojas; Iam González, Mateo Levato. DT: Cristián Muñoz.