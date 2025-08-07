Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Primera B

Deportes Santa Cruz vs Universidad de Concepción en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Unionistas y Penquistas se enfrentan en un duelo clave por la fecha 20 del Ascenso.

Foto: Instagram Santa Cruz/ U. de Conce Deportes Santa Cruz vs Universidad de Concepción en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025
Magdalena López Castro
Llévatelo:

Deportes Santa Cruz y Universidad de Concepción se medirán este sábado 9 de agosto a las 15:00 horas por la fecha 20 de la Primera B. El compromiso se disputará en el Estadio Joaquín Muñoz García y será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

En la jornada pasada, el cuadro santacruzano cayó por la cuenta mínima frente a Deportes Concepción en el Ester Roa Rebolledo, mientras que el Campanil perdió también 1-0 ante San Luis de Quillota en el Lucio Fariña Fernández.

En la tabla de posiciones, la U. de Conce marcha en el sexto puesto con 27 puntos, mientras que Deportes Santa Cruz se ubica en la decimocuarta posición con 19 unidades.

🕘 Deportes Santa Cruz vs Universidad de Concepción en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Santa Cruz vs Universidad de Concepción?

El partido entre Deportes Santa Cruz y Universidad de Concepción se disputará este sábado 9 de agosto, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Joaquín Muñoz García.

🗓 Fecha: Sábado 9 de agosto.
🕒 Hora: 15:00 horas.
🏟 Estadio: Estadio Joaquín Muñoz García.

📺 ¿Dónde ver en vivo Deportes Santa Cruz vs Universidad de Concepción?

📺 TV: TNT Sports.
💻 Streaming: TNT Sports en Max.
🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Cuerpo arbitral del partido entre Deportes Santa Cruz vs Universidad de Concepción

  • Árbitro: Francisco Gilabert.

  • 1er asistente: Joaquín Arrué.

  • 2do asistente: Cristian Espíndola.

  • Cuarto árbitro: Nicolás Pozo.

📝 El XI de Deportes Santa Cruz vs Universidad de Concepción por la Primera B 2025

  • El once probable: Juan Dobboletta; Cristóbal Moreno, Hardy Cavero, Jesús Pino, Rodrigo Sandoval; Cristóbal Castillo, Diego Urzúa, Ignacio Caroca, Martín Maturana; Milton Alegre, Nicolás Rivera. DT: John Armijo.

📝 El XI de Universidad de Concepción vs Deportes Santa Cruz por la Primera B 2025

  • El once probable: Cristian Campestrini; Cristopher Medina, Ignacio Meza, Osvaldo González, Yerco Oyanedel; Bryan Ogaz, Harol Salgado, Jeison Fuentealba, Luis Rojas; Iam González, Mateo Levato. DT: Cristián Muñoz.

Temas #Deportes #Fútbol #Primera B

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
