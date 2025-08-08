Escándalo en la Primera B: 15 clubes denuncian a San Marcos por deuda millonaria

La Primera B chilena está marcada por un fuerte conflicto fuera de la cancha. Quince de los 16 clubes de la categoría presentaron una denuncia formal contra San Marcos de Arica ante la ANFP, acusando al club de presentar información financiera falsa y de mantener una deuda fiscal millonaria. Esta situación genera preocupación por un posible castigo que podría afectar la tabla actual, donde San Marcos es uno de los protagonistas.

El detonante fue una carta entregada durante un encuentro de presidentes de clubes, donde se señala que San Marcos tiene una deuda fiscal vencida por más de 3.500 millones de pesos, deuda esta que no aparece reflejada en los estados financieros oficiales ni en las memorias públicas al 31 de diciembre de 2023.

Además, el club tiene 18 multas laborales impagas, lo que pone en duda la veracidad de los certificados que debe presentar trimestralmente a la ANFP y a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Frente a estos hallazgos, los clubes solicitaron a la Unidad de Control Financiero y al Órgano de Primera Instancia que investiguen rigurosamente la situación.

⚖️ ¿Qué sanciones arriesga San Marcos de Arica por estas denuncias?

San Marcos podría perder todos los puntos obtenidos en la temporada y hasta enfrentar su desafiliación si se confirma que no cumple con los requisitos para mantener la Licencia de Clubes, similar a lo ocurrido con AC Barnechea este año.

🤔 ¿Por qué los clubes de la Primera B están tan preocupados?

Porque esta controversia reaviva el "fútbol de escritorio", donde decisiones administrativas y financieras fuera del terreno de juego pueden alterar el desarrollo de los campeonatos y la justicia deportiva.

