Felipe Flores se ilusiona con volver a jugar en Primera División junto a Deportes Limache

El experimentado Felipe Flores destacó dentro del joven plantel de Deportes Limache que este sábado fue hasta el Estadio Bicentenario de Talca a amargarle la tarde a Rangers y conseguir el cupo que daba la liguilla de ascenso a la Primera División.

El delantero formado en Colo Colo lideró junto a Francisco Silva a un grupo de jóvenes que comandados por el DT Víctor Rivero hicieron historia al ascender a la categoría de oro del fútbol nacional.

A la hora del análisis, FF17 destacó la humildad del cuadro de la Región de Valparaíso, factor fundamental en la campaña que les permitió ganarse un lugar entre los equipos grandes del balompié nacional.

“Este es un club humilde, muy familiar, que hace dos o tres años estaba en Tercera División y hoy estamos en Primera División. Este plantel es nuevo se conoció este año. Esto es algo histórico y cuando se consiguen objetivos así se disfruta mucho más. Me ha tocado en muchas oportunidades ser campeón, pero esto es distinto, es un club familiar, así que a disfrutarlo mucho”, indicó.

Felipe Flores se ilusiona con volver a jugar en la máxima categoría

Felipe Flores destacó la campaña del cuadro del “Tomate mecánico”, que fue de menos a más y dio la sorpresa en la liguilla del ascenso.

“Este equipo se formó para ascender y gracias a Dios pudimos cumplirlo. Hicimos una muy buena temporada, un gran año y ahora queda descansar para el próximo año que será también difícil”, comentó.

Por último, el canterano colocolino dijo que tiene que tener una conversación pendiente con el cuerpo técnico para saber si está en los planes para la próxima temporada, en la que se estrenarán en la máxima categoría del fútbol nacional.

“No sé si es que el profe me tiene en cuenta para el próximo año. Es motivante poder volver a jugar en Primera División, así que vamos a conversar para ver si me quiere o no. Siempre voy a querer jugar en Primera División”, dijo.

“Tuvimos una mala racha de varios partidos sin ganar y la gente siempre nos alentó y nos manifestó su apoyo. Ojalá la gente lo disfrute porque esto va a quedar en la historia del fútbol chileno”, agregó.