Humberto Suazo fue presentado como refuerzo en Santa Cruz: Estoy motivado, espero disfrutarlo

El delantero nacional de 38 años Humberto Suazo fue presentado este martes como flamante refuerzo de Deportes Santa Cruz, ocasión en la que aseguró estar muy motivado de asumir este nuevo desafío en la Primera B.

"Bien, muy motivado. Muy feliz por el cariño de los hinchas que se acercan a saludarte, eso te motiva cada vez más", dijo a los micrófonos de Al Aire Libre en Cooperativa.

"Agradezco también a la dirigencia que hizo el esfuerzo de poder traerme. El apoyo que tendremos de la gente va a ser muy importante, así que estoy contento y espero disfrutar de esta temporada", agregó.

El jugador que fue recibido por los hinchas, apuntó: "Espero que los días de partido se llene y nos vuelvan a apoyar. Esperemos estar todo el año de la mejor manera, hacer las cosas bien que es lo principal e ir paso a paso".

Suazo también se refirió a a sus ganas de jugar este año. "Quería jugar un año más, se abrió esta posibilidad. Lamentablemente en San Antonio no se había dado nada. Estoy contento porque al profe Arica lo conozco hace unos 15 años. Me trataron bien y el proyecto acá en Santa Cruz va a estar más lindo, con más identidad. Ahora debo prepararme bien para hacer un buen año", indicó.

"Me di cuenta que todavía me queda fútbol y por eso se tomó esta decisión. Hablé del proyecto serio que hay en Santa Cruz, lo conversé con la familia y tomé la decisión y estoy muy contento por que esta división me abrió las puertas. Espero darle alegrías al hincha de Santa Cruz", agregó.

“Lo conozco hace mucho tiempo, y para nosotros es un motivo de orgullo contar con él (Suazo)”, señala el DT de #SantaCruz Osvaldo Hurtado. #CooperativaTeSuma @alairelibrecl @Cooperativa pic.twitter.com/CHdCvPMJQ7 — Ricardo Obando (@ricardoobando) January 14, 2020

