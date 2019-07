Juan Carlos Gaete protagonizó indisciplina en Santa Cruz: Desapareció una semana

Juan Carlos Gaete protagonizó un episodio de indisciplina en su club Deportes Santa Cruz. El delantero, que está a préstamo desde Colo Colo, desapareció una semana y causó la molestia de su entrenador, Osvaldo Hurtado.

El DT relató el incidente en Radio Luna Santacruzana: "No supe nada hasta el sábado en la noche que me llamó. Desde que se ausentó no había tenido comunicación con él. Me llamó, le devolví el llamado para saber qué pasaba con él. Él tiene que seguir en Santa Cruz, porque no tiene ninguna otra opción en ningún lado".

Hurtado no ocultó su molestia y sentenció: "Tiene que cambiar radicalmente su comportamiento. No pueden haber 26 jugadores y cuerpo técnico a los caprichos de lo que cada semana se le pueda ocurrir y eso se lo dije a la gente de Colo Colo, con quienes he estado en contacto para ir contándole los pormenores".

El hecho marcó el segundo episodio polémico de Gaete en el 2019, ya que tuvo un complicado arribo desde Cobresal al Cacique a principios de año, restándose sin explicación del viaje de pretemporada de los albos a Buenos Aires y finalmente siendo enviado a préstamo a la Primera B.

El estratega del cuadro albo Mario Salas, también se refirió esta jornada a la situación del ariete en la conferencia de prensa: "Estamos al tanto de todo lo que sucede con Gaete. Estoy más concentrado y metido en los jugadores que tengo ahora y los que están a disposición en Colo Colo. Lo de Juan Carlos Gaete lo estamos viendo, estamos preocupados, nos ocupamos de la situación, y esperamos que se solucione".