¿La mufa del año? Relator hablaba de Magallanes como campeón de la B y Cobreloa lo frustró

El relator del encuentro entre Magallanes y Rangers por TNT Sports, Patricio Vergara, dio mucho de qué hablar durante este domingo debido a un inesperado "fail" durante los minutos finales del compromiso.

El cuadro "carabelero" ganaba 2-0 y realizaba una tranquila faena en su choque ante el conjunto talquino y ello, sumado a que los loínos caían 2-1 en su visita a Fernández Vial, les entregaba el cupo directo a Primera.

Como el duelo iba por los minutos del desenlace, el narrador de TV comenzó a hablar sobre la historia de la "Academia" como el club que ya había abrochado el título y el ascenso, en tanto que en el ambiente del Estadio de San Bernardo se escuchaba a la Bandita tocando "We Are the Champions" de Queen.

Sin embargo, Cobreloa lo dio vuelta en Concepción con goles de Maximiliano Cerato y Bastián San Juan, en los 89 y 91 minutos, por lo que ese relato quedó inmortalizado y se viralizó rápidamente.

"Hay gol de Cobreloa", señaló Vergara, recononociendo luego que "se estiró la definición".

- Revisa el momento: