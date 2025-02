Llega a la Ciudad del Rock: Joaquin Larrivey fue oficializado y ya es un nuevo León

El delantero argentino Joaquin Larrivey ya tiene nuevo club en el fútbol chileno ya que en las últimas horas de este pasado domingo fue oficializado como el nuevo jugador de Deportes Concepción.

Con un video que tiene los acordes de una canción del grupo argentino Soda Stereo, el cuadro penquista hizo el anuncio en sus redes sociales asegurando que el nuevo jugador lila llega a la ciudad del rock.

¡Bienvenido al León y a la ciudad del rock! 🦁🎸 Joaquín Larrivey se suma a Deportes Concepción para la temporada 2025.



El experimentado delantero de 40 años registra pasos en Huracán 🇦🇷, Cagliari 🇮🇹, Vélez Sarsfield 🇦🇷, Colón 🇦🇷, Rayo Vallecano 🇪🇸, Celta de Vigo 🇪🇸 , Cerro… pic.twitter.com/dN4GY09EN2 — Deportes Concepción (@elconce_cl) February 3, 2025

Larrivey se suma ilusionado a Deportes Concepción para buscar el Ascenso

A sus 40 años defenderá su tercera camiseta en Chile, tras sus pasos por Universidad de Chile y Magallanes. En la “Academia”, el goleador disputó 51 partidos, anotó 33 goles y entregó seis asistencias, considerando Campeonato Nacional, Primera B y Copa Chile.

Ahora con el elenco penquista tendrá la misión de hacer olvidar a Ignacio Mesías, quien fue el máximo artillero de la Segunda División 2024, con 19 anotaciones, y conseguir el tan anhelado ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno.

“Estoy muy ilusionado. Me han hablado muy bien del club y de la ciudad. Me entusiasma mucho porque me traen para ser parte de un proyecto lindo que es intentar traer a este club tan importante a la Primera División, esa es la ilusión”, dijo Larrivey al medio Octava Pasión.

“Me hablaron muy bien del club” 🦁



Joaquín Larrivey está próximo a convertirse en flamante refuerzo de Deportes Concepción. Previo a eso, contó sobre sus motivaciones y convicciones para arribar al León de Collao.



✍️ El delantero estampará mañana su firma



🎙️ @francopaolo_10 pic.twitter.com/B4ouXkRewd — Octava Pasión (@octavapasion) February 2, 2025

Se espera que este lunes el delantero firme su contrato que lo ligará con el club por toda la temporada 2025 y se sume a los entrenamientos que realiza el cuadro lila en Nonguén.