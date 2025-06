“Me cansé de poner plata”: Dueño de un club de Primera B pone en venta al equipo y anuncia su salida

El clima no termina de calmarse en la Primera B. Aunque Unión San Felipe logró una victoria clave ante Deportes Concepción, lo que debería haber sido una jornada de alivio terminó marcada por la bomba que lanzó su propietario, Raúl Delgado.

El argentino, visiblemente molesto por la situación financiera del club y la falta de apoyo, anunció que venderá la institución y se marchará una vez termine la temporada 2025. Sus palabras no pasaron desapercibidas.

💣 Unión San Felipe a la venta: Raúl Delgado dispara con todo

"Estoy motivado para dejar al club en el lugar que se merece, pero muy desmotivado porque no podemos hacer lo que queremos", lanzó Raúl Delgado tras el encuentro, remarcando que no tiene sentido seguir invirtiendo en un proyecto que no despega como él espera.

El dueño de los aconcagüinos apuntó a que ha sostenido por casi dos décadas el club con fondos personales: "Me cansé de poner plata. Si no pones plata, este club no funciona. Es mi año 19, para mí es una tarea cumplida. El año que viene no estoy más".

🧨 "No tenían ni una pelota": la dura crítica al pasado del club

Delgado también aprovechó de destacar su legado: "Cuando llegué, no tenían ni una pelota para entrenar. Ahora hay una infraestructura como corresponde. Espero que el que venga sea chileno y con la predisposición que tuve yo".

Mientras Unión San Felipe pelea por no descender, la incertidumbre crece entre los hinchas del Valle del Aconcagua. La venta del club parece inminente, y el mercado del fútbol chileno podría tener un nuevo actor en el corto plazo.

📌 ¿Quién es Raúl Delgado?

Es un empresario argentino que ha sido dueño de Unión San Felipe desde hace 19 años.

💰 ¿Está a la venta Unión San Felipe?

Sí, su actual propietario confirmó públicamente que el club está en venta y que dejará de invertir tras esta temporada.

⚽ ¿En qué lugar va Unión San Felipe en la Primera B?

Marcha penúltimo en la tabla con 10 puntos, solo a dos unidades por sobre el colista, Santiago Morning.