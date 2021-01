Peric explicó altercado del final del partido: Sepúlveda dijo "tomen" y no corresponde

El arquero de Rangers de Talca Nicolás Peric explicó el altercado que vivió tras el final del encuentro en que su equipo cayó 2-0 frente a Melipilla, en el cual encaró al jugador rival Nelson Sepúlveda, por el cual recibió tarjeta roja.

"(Sepúlveda) se equivocó. Yo lo quiero porque fuimos compañeros en Cobresal, pero se equivocó. Se acerca y nos dice 'tomen'. Nosotros los felicitamos, pero se acerca y grita eso, obviamente me voy a calentar. Después me pide perdón y me dice que no era para nosotros, sino que para la gente. Si es así es triplemente peor, porque si es para la gente, la gente no le puede agarrar el cuello como lo hice yo", dijo en diálogo con TNT Sports.

Además, habló sobre su futuro en el equipo piducano y expresó que "la verdad es que no sé qué va a pasar... Esta es mi casa y no pretendo irme a jugar a Manchester United a mis 42 años. Tuve una linda carrera, viajé por lugares que nunca pensé y conocí gente que nunca imaginé. Si este fue mi último partido, me voy feliz".