Presidente de San Felipe: Quedó demostrado que Lautaro de Buin no cumple con los requisitos

El presidente de Unión San Felipe, Raúl Delgado, contó que en el Consejo de Presidentes celebrado este viernes en la ANFP quedó demostrado que el club Lautaro de Buin participó de forma irregular en los torneos del fútbol profesional chileno y pidió que esclarezca si es que está apto para jugar el Campeonato Nacional de Primera B 2021.

"El tema de Lautaro de Buin es algo complejo, especialmente para el directorio de la ANFP. Hubo una serie de explicaciones con respecto a lo que el directorio consideraba acerca de la participación de Lautaro, pero eso a medida que se fue hablando fue quedando de lado", relató a AlAireLibre.cl.

De acuerdo a lo que expuso el dirigente del cuadro aconcagüino, en la sesión de la presente jornada fue presentada una notificación que el Instituto Nacional del Deporte envió en el pasado a la ANFP "donde pedía explicaciones por la participación de Lautaro en el torneo de 2019. Solicitó confirmar la efectividad de la participación de este equipo en las competencias del 2019 y pidió conocer cuáles son las sanciones que se aplicaron, porque no figuraba en la presentación del IND".

"En la mesa hubo un silencio absoluto, pero también presentó un informe con respecto a los equipos que participaron la última temporada en el campeonato de Segunda; nos encontramos con la sorpresa de Lautaro de Buin que ya conocíamos, porque inició el campeonato en abril del 2019 y presentó la fecha de solicitud al IND de en febrero del 2020", prosiguió.

Además, "hay otras irregularidades", según denunció Delgado: "Por ejemplo, que Deportes Recoleta comenzó a participar en el campeonato en julio del 2017 y recién presentó la fecha de solicitud al IND en septiembre del 2018".

"Estos clubes no fueron fiscalizados, jugaron con una ventaja deportiva porque al no ser fiscalizados no hicieron las presentaciones que corresponden y que hoy dieron a conocer en el Consejo de Presidentes y que todos los vinculados a un club conocemos cuáles son las obligaciones que tenemos", agregó.

Raúl Delgado señaló que los directorios anteriores de la ANFP "cometieron irregularidades hasta decir basta con este tema, tuvieron una actitud en beneficio de algunos y desventaja de otros; digo que los clubes que participaron en Segunda durante esas oportunidades, si llegan a presentar una serie de denuncias en la ANFP no sé hasta dónde se puede llegar".

"Este directorio dijo que de ahora en adelante iba a tomar las precauciones del caso para que no se cometan más este tipo de irregularidades", puntualizó.

Igualmente, Delgado contó que pidió al directorio "que nos dijera si iban a tomar algún tipo de medida contra los directorios anteriores y dijeron que iban a consultar con el área jurídica y el oficial de cumplimiento; por supuesto vamos a estar pendientes y encima de este tema para saber lo que hacen, porque sino la industria se está transformando cada vez más en un mamarracho".

"No tengo nada contra Carlos Encinas ni Lautaro de Buin, ni contra ningún club, lo único que pido es que se respete lo que dice la letra de la ley y que se respeten las normas y en los últimos directorios esto no ha ocurrido. Esperemos que este directorio se ponga los pantalones largos y que tampoco tenga imitaciones a lo que hicieron anteriores directorios", siguió.

Para finalizar, advirtió que las mencionadas "son irregularidades muy delicadas, Lautaro de Buin está incorporado para participar en el Campeonato Nacional de Primera B y nosotros, como todos los clubes de Primera B, tenemos que pagar la parte que corresponde de los ingresos de televisión a Lautaro, con un descuento de 3.200.000 pesos por mes. En el año son 32 millones de pesos que estamos pagando a un club que no fue fiscalizado, que no correspondió que participara".

"Como es de público conocimiento, Lautaro de Buin tiene serios problemas de acuerdo con lo que denunció el Sifup con el contrato de Hans Martínez, de un jugador. Entonces, lo que digo es que definitivamente digamos si Lautaro de Buin puede participar o no, el problema es que el directorio el 25 de febrero en el primer consejo presencial dijo que tenía la potestad de autorizar a Lautaro de Buin a participar, porque reunía los requisitos", protestó.

"Y hoy quedó demostrado en el Consejo de Presidentes, por el mismo directorio, que Lautaro de Buin no cumple con los requisitos. O sea, este directorio, sin darse cuenta se metió en un problema originado por directorios anteriores que permitieron, en el 2019 por ejemplo, que Lautaro de Buin pudiera participar ilegalmente en el campeonato de segunda", sentenció.