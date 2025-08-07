Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Primera B

Rangers vs Santiago Morning en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Los de Talca reciben a los microbuseros por la Fecha 20 del Ascenso.

Bastián Catalán
Llévatelo:

Rangers y Santiago Morning se miden este sábado 9 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Fiscal Manuel Moya Medel por la fecha 20 de la Primera B 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

Ambos equipos vienen de caer la fecha pasada, por lo que necesitan sumar. Los talquinos marchan en el décimo lugar del Ascenso con 24 puntos, mientras que los microbuseros están penúltimos con 16 unidades.

⚽ Rangers vs Santiago Morning en vivo por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs Santiago Morning?

El compromiso entre Rangers y Santiago Morning está previsto para el sábado 9 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Fiscal Manuel Moya Medel.

  • 📅Fecha: Sábado 9 de agosto

  • 🕗Horario: 12:30 horas

  • 🏟️Estadio: Fiscal Manuel Moya Medel

📺 ¿Dónde ver en vivo Rangers vs Santiago Morning?

  • 📺TV: TNT Sports 

  • 💻Streaming: TNT Sports en Max

  • 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🧾 El XI de Rangers vs Santiago Morning por la Primera B 2025

  • El probable once: Por confirmar. DT: Erwin Durán.

🧾 El XI de Santiago Morning vs Rangers por la Primera B 2025

  • El probable once: Por confirmar. DT: Cristian Febre.

Bastián Catalán

Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.
