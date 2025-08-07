Rangers vs Santiago Morning en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Rangers y Santiago Morning se miden este sábado 9 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Fiscal Manuel Moya Medel por la fecha 20 de la Primera B 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

Ambos equipos vienen de caer la fecha pasada, por lo que necesitan sumar. Los talquinos marchan en el décimo lugar del Ascenso con 24 puntos, mientras que los microbuseros están penúltimos con 16 unidades.

⚽ Rangers vs Santiago Morning en vivo por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs Santiago Morning?

El compromiso entre Rangers y Santiago Morning está previsto para el sábado 9 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Fiscal Manuel Moya Medel.

📅Fecha: Sábado 9 de agosto

🕗Horario: 12:30 horas

🏟️Estadio: Fiscal Manuel Moya Medel

📺 ¿Dónde ver en vivo Rangers vs Santiago Morning?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🧾 El XI de Rangers vs Santiago Morning por la Primera B 2025

El probable once: Por confirmar. DT: Erwin Durán.

🧾 El XI de Santiago Morning vs Rangers por la Primera B 2025