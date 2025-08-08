San Luis de Quillota vs Magallanes en vivo: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

San Luis de Quillota recibe este viernes 8 de agosto a Magallanes desde las 19:00 horas en el inicio de la Fecha 20 del campeonato de la Primera B 2025, encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Lucio Fariña. El encuentro tendrá la transmisión de TNT Sports y TNT Sports en la plataforma HBO Max.

El elenco de San Luis llega a esta cita luego de haber ganado la pasada fecha ante U. de Concepción, lo que les permitió llegar al octavo lugar de la tabla con 27 puntos, en zona de liguilla. Mientras tanto, Magallanes no pasó de un empate sin goles con Curicó Unido, lo que agudizó su complejo momento, instalados como el colista del torneo con solo 16 unidades.

⚽ San Luis de Quillota vs Magallanes en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis de Quillota vs Magallanes?

El partido entre San Luis de Quillota y Magallanes se disputará este viernes 8 de agosto, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Bicentenario Lucio Fariña.

🗓 Fecha: Viernes 8 de agosto.

🕒 Hora: 19:00 horas.

🏟 Estadio: Bicentenario Lucio Fariña.

📺 ¿Dónde ver en vivo San Luis de Quillota vs Magallanes?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🔁 El XI de San Luis de Quillota vs Magallanes por la Primera B 2025

El probable once: A confirmar.

🔁 El XI de Magallanes vs San Luis de Quillota por la Primera B 2025

El probable once: A confirmar.