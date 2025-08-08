Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Primera B

Santiago Wanderers vs Deportes Copiapó: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Wanderers y Copiapó juegan un partido trascendental por el ascenso

Santiago Wanderers vs Deportes Copiapó: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025
Oscar Buch Guzmán
Llévatelo:

Dos de los animadores del torneo de Primera B, Santiago Wanderers y Deportes Copiapó, medirán fuerzas en Quillota por la Fecha 20 del Campeonato de Ascenso.

Copiapó llega como el firme candidato y líder exclusivo del torneo. Los Leones de Atacama buscarán sacar 3 puntos de visita y dar un paso más a la Primera División.

Santiago Wanderers, por su parte, tiene la chance de bajar al líder y modificar toda la Tabla de Posiciones de la Primera B. Un triunfo porteño los dejaría igualados en puntos con Copiapó y le daría la opción a San Marcos de Arica de ser nuevo el líder del ascenso. 

⚽ Santiago Wanderers vs Deportes Copiapó en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Wanderers vs Deportes Copiapó? 

🗓 Fecha: Sábado 9 de agosto.

🕖 Hora: 17:30 horas.

🏟 Estadio: Lucio Fariña Fernández, Quillota.

📡 ¿Dónde ver en vivo Santiago Wanderers vs Deportes Copiapó?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟢 El XI de Santiago Wanderers vs Deportes Copiapó por la Primera B 2025

El once probable: Eduardo Miranda; Axel Herrera, Sergio Felipe, Víctor González Chang, Diego Torres; Leandro Navarro, Joaquín Pereyra, Jorge Gatica, Jorge Luna; Juan Ignacio Duma y Pablo Cuadra. DT: Domingo Sorace.

🔴 El XI de Deportes Copiapó vs Santiago Wanderers por la Primera B 2025

El once probable: Julio Fierro; Agustín Ortiz, Carlos Salomón, Diego Opazo y John Santander; Axl Ríos, Iván Rozas, Thomas Jones, Sebastián Espinoza y Jairo Coronel; Matías Gallegos. DT: Hernán Caputto.

Temas #Deportes #Fútbol #Fútbol #Fútbol #Primera B #Santiago Wanderers #Copiapó

Oscar Buch Guzmán

Periodista, diplomado en Periodismo Deportivo y Comunicación Digital. Comenzó en Radio Cooperativa y Cooperativa.cl en 2009. Llegó a ser editor de Al Aire Libre y Canal 13. Fundó la radio online de Codelco en 2021. Volvió a Al Aire Libre en 2024. Hincha de Universidad de Chile y Corinthians. “Ganar o perder, pero siempre con democracia.”
Más de Primera B