Santiago Wanderers vs Deportes Copiapó: Cuándo, a qué hora y dónde ver por la Primera B 2025

Dos de los animadores del torneo de Primera B, Santiago Wanderers y Deportes Copiapó, medirán fuerzas en Quillota por la Fecha 20 del Campeonato de Ascenso.

Copiapó llega como el firme candidato y líder exclusivo del torneo. Los Leones de Atacama buscarán sacar 3 puntos de visita y dar un paso más a la Primera División.

Santiago Wanderers, por su parte, tiene la chance de bajar al líder y modificar toda la Tabla de Posiciones de la Primera B. Un triunfo porteño los dejaría igualados en puntos con Copiapó y le daría la opción a San Marcos de Arica de ser nuevo el líder del ascenso.

⚽ Santiago Wanderers vs Deportes Copiapó en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Wanderers vs Deportes Copiapó?

🗓 Fecha: Sábado 9 de agosto.

🕖 Hora: 17:30 horas.

🏟 Estadio: Lucio Fariña Fernández, Quillota.

📡 ¿Dónde ver en vivo Santiago Wanderers vs Deportes Copiapó?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟢 El XI de Santiago Wanderers vs Deportes Copiapó por la Primera B 2025

El once probable: Eduardo Miranda; Axel Herrera, Sergio Felipe, Víctor González Chang, Diego Torres; Leandro Navarro, Joaquín Pereyra, Jorge Gatica, Jorge Luna; Juan Ignacio Duma y Pablo Cuadra. DT: Domingo Sorace.

🔴 El XI de Deportes Copiapó vs Santiago Wanderers por la Primera B 2025

El once probable: Julio Fierro; Agustín Ortiz, Carlos Salomón, Diego Opazo y John Santander; Axl Ríos, Iván Rozas, Thomas Jones, Sebastián Espinoza y Jairo Coronel; Matías Gallegos. DT: Hernán Caputto.