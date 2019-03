Víctor Rivero: Nunca quise denostar a San Marcos de Arica, yo jugué en Tercera División

La eliminación de Cobreloa de la Copa Chile ante San Marcos de Arica caló hondo y dejó indignado al técnico del cuadro loíno, Víctor Rivero. De hecho, en un audio filtrado el DT criticó duramente a sus pupilos en el camarín por tropezar con un elenco de Segunda División, la tercera categoría del fútbol chileno.

"Esto es Cobreloa, hueón. Métanse esa hueá en la cabeza. Y no nos puede ganar un equipo conchetumadre (sic) de Tercera. Y nos supera en actitud, hueón", se pudo escuchar en un audio que se filtró.

Por lo mismo, el adiestrador sacó la voz para explicar sus dichos: "Lo primero es aclarar que nunca quise denostar a San Marcos de Arica, si no que era para hacerles ver a nuestros jugadores de las diferencias que debíamos marcar. Yo jugué en Tercera División y sé lo que significa para un jugador de esa categoría el logro que obtuvieron", expresó el DT en declaraciones que reproduce CDF.

"Fue en un ambiente íntimo, donde no hay acceso a la prensa y sin ninguna intención que saliera a la luz pública. Fue aclarado con los jugadores y más que nada buscaba recordarle al equipo lo que significa jugar en Cobreloa, vestir esta camiseta, lo quise hacer de una manera mas folclorica", añadió.

Por último, Rivero enfatizó que en el conjunto naranja "no sirven los segundos lugares ni otros logros que no sea el ascenso y estamos a tiempo de despertar. No es que cada vez que las cosas no resulten vaya a retarlos de esa manera, esta situación no puede volver a ocurrir. Puede que nos ganen, pero no de esa forma".