Wanderers se querelló contra sujeto que quiso entrar al estadio con identidad falsa

Por el delito de usurpación de identidad, la Gobernación de Valparaíso y el Club Deportivo Santiago Wanderers presentaron dos querellas contra un sujeto que intentó burlar el dispositivo de seguridad del Estadio Elías Figueroa el pasado domingo 14, cuando se disputó el partido entre el cuadro porteño y Magallanes.

En la ocasión, J.E.A.B. intentó ingresar al recinto deportivo con una cédula de identidad de otra persona, lo que fue detectado por la máquina validadora, por lo que fue detenido por Carabineros.

Rafael González, presidente del equipo caturro, dijo que el individuo –de 32 años- era "una persona que tenía una prohibición de ingreso de un partido bastante anterior -Wanderers con La Serena- acá en Valparaíso".

"Había sido sorprendido ingresando un lienzo no reglamentario y, con ocasión de eso, se le prohibió el ingreso y se le ejerció el derecho de admisión", indicó.

Esta mañana nuestro Presidente Rafael González y la Gobernadora María de la Paz presentaron una querella criminal en contra de la persona que fue detenida tratando de ingresar al estadio con otro carnet de identidad.

Al ser descubierto, el sujeto manifestó de forma voluntaria que la cédula era de un amigo, por lo que fue trasladado a la comisaría, donde se verificó que mantenía antecedentes penales.

"No los queremos en los estadios"

Tras presentar la acción judicial, la gobernadora de la provincia de Valparaíso, María de los Ángeles de la Paz, señaló que la idea es que "este tipo de conductas no ocurran en los estadios".

"Son aquellas personas que están sancionadas de no poder ingresar a los estadios y además, ocupando documentos falsos, los que no queremos que participen de este tipo de actividades deportivas. Vamos a seguir trabajando para que el estadio se convierta en una fiesta familiar y no en materia de delincuencia", indicó.

El sujeto arriesga presidio menor en su grado mínimo y ser sancionado con la prohibición de asistir a cualquier partido de fútbol profesional por un periodo de uno a dos años, como lo señala el artículo 214 del Código Procesal Penal.