Árbitras Belén Carvajal y Leslie Vásquez destacaron en nueva jornada del fútbol chileno

Las árbitras chilenas Belén Carvajal y Leslie Vásquez tuvieron un correcto desempeño en la última jornada del fútbol chileno, donde ambas figuraron tanto en el Campeonato Nacional como en la Segunda División de nuestro país.

Carvajal, árbitra FIFA, fue la encargada de impartir justicia en el choque que protagonizaron Deportes Colina e Independiente de Cauquenes en el Estadio Bicentenario La Florida por la tercera categoría del balompié nacional.

"Me sentí muy bien. Tenía muchas ganas de volver a ser titular. Fue un partido intenso y entretenido. Ahí uno siente que lo que uno hace en la cancha es lo que ama. Me gusta esta profesión", contó la mundialista en Francia 2019.

En el caso de Vásquez, tuvo su estreno en la división de honor al actuar como asistente en el duelo entre Palestino y Deportes Iquique en el Municipal de La Cisterna.

"Estaba muy motivada y también me vi muy bien en cancha. Creí en algún momento que había una situación fuera de juego que me llamó la atención y lo dimos como gol. Como tenemos VAR, el VAR lo validó. Me sentí bien y cómoda", comentó.

Otras árbitras también estuvieron presentes en partidos del fútbol chileno. Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza en el Campeonato PlanVital, mientras que Marcia Castillo en el Campeonato Segunda División.