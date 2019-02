Al "chileno" Leonardo Gil también lo busca la U

El mediocampista de Rosario Central Leonardo Gil está muy cerca de Chile y a través de dos caminos. Esto, porque desde la selección nacional ya lo contactaron para enterarse de sus trámites de nacionalización, y también lo llamaron desde la U como eventual refuerzo.

Así lo dejó en claro el jugador argentino de abuelos chilenos en diálogo con El Mercurio.

"Que Reinaldo Rueda haya hablado de mí es un orgullo, es un honor. Viene siguiéndome hace un año. Y yo hace rato vengo con un buen nivel, así que creo que este es el momento oportuno para ir a la selección si es que llega la convocatoria. Me pone muy contento", comentó Gil.

"Con el que he tenido contacto es con Patricio Jerez, coordinador de la selección. Hablé con él por última vez el sábado y hace unos días también", añadió.

"Hablamos sobre el tema de mis papeles para la nacionalidad chilena. Así que le pasé los documentos a mi abogado y éste los mandó a Chile. Sé que ya llegaron a Santiago, así que la nacionalidad está en proceso de tramitación. La historia es que me llamaron de la selección, envié mis papeles y en unos días espero ser chileno", explicó Gil, quien se ilusiona con estar en la Copa América.

"A eso apunto. Pero sé que para ello, debo estar antes en los amistosos. La verdad es que me encantaría jugar por Chile, lo he conversado con mi familia y me apoyan", comentó Gil, quien también es seguido desde la U.

"Me llamaron hace poco de la Universidad de Chile. La semana pasada me contactó Manuel Mayo (jefe de dirección deportiva de la U) y que dijo que trabajaba con Sabino Aguad", manifestó Gil.

"Tengo contrato hasta junio de 2020 con Rosario Central. Lo primero que le dije a Mayo es que estoy cómodo acá, pero si viene algo concreto desde lo económico, bienvenido. Me preguntó en qué estaba el tema de mi nacionalidad", dijo Gil, quien también fue contactado por Colo Colo hace unas semanas.