Alexis Sánchez recordó su debut con la Roja y avisó: "El León sigue intacto"

El delantero Alexis Sánchez recordó con nostalgia su debut con la Roja. Este 27 de abril se cumplieron 14 años desde que se estrenó con la selección adulta y aprovechó el aniversario para escribir un sentido mensaje de agradecimiento y dar un potente aviso: "El León sigue intacto".

"Un día como hoy 27 de abril del año 2006 debuté por mi país Chile. Han pasado 14 años y aún no lo dimensiono, solo tengo palabras de agradecimiento a todas esas personas que me ayudaron a cumplir mi sueño (Compañeros, médicos, utileros, cuerpo técnico y etc.)", señaló el jugador de Inter de Milán.

Finalmente, manifestó su agradecimiento "por todo" y dio un aviso para la tranquilidad de sus seguidores y todos los hinchas de la Roja, manifestando que está con la mismas ganas que en su debut: "El León sigue intacto".

En las imágenes que compartió en Instagram destaca una junto a Nelson Acosta, el técnico que lo hizo debutar en la Roja, además de fotos y videos de las dos Copas América y de su natal Tocopilla.