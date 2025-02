Amistoso entre Chile vs Panamá genera poco y nada de interés entre los hinchas

La selección chilena de fútbol masculina adulta enfrentará este sábado 8 de febrero a su similar de Panamá en partido amistoso que se disputará a contar de las 20:30 horas en el Estadio Nacional.

Al no estar agendado en una fecha FIFA este encuentro se disputará solo con jugadores del medio local, lo que le permitirá al cuerpo técnico que dirige Ricardo Gareca observar a futbolistas que habitualmente no están dentro de las convocatorias para ver si pueden sumarse a la nómina que habrá de cara a la próxima doble fecha clasificatoria del mes de marzo, cuando La Roja deberá enfrentar a Paraguay y Ecuador, en calidad de visita y anfitrión, respectivamente.

El Chile vs Panamá no prende entre los hinchas

Este duelo amistoso entre Chile vs Panamá no contará con las grandes figuras de la selección chilena que militan en el extranjero, por no ser fecha FIFA, pero si hay jugadores convocados que fueron parte de la Generación Dorada de la selección chilena y que estarán presentes en el gramado del Estadio Nacional.

Lamentablemente, la mala campaña de La Roja en el actual proceso clasificatorio tiene a los hinchas muy poco motivados y optimistas con el proceso que lidera Ricardo Gareca, lo que se confirma con la poca cantidad de entradas vendidas para asistir a este amistoso ante el cuadro centroamericano.

De acuerdo a lo informado por La Tercera, adelantándose un poco al poco interés de los hinchas, desde la ANFP no solicitaron a las autoridades el aforo completo del recinto para este compromiso, el que será sólo de 30 mil espectadores.

Según lo informado por el citado medio, hasta este martes apenas se habían vendido 11.500 boletos de los 30 mil que se pusieron a disposición del público, en una clara señal que el romance entre el hincha y su selección va en un serio declive y solo grandes actuaciones en los próximos partidos pueden ser claves para poder revertirlo.

¿Dónde ver los partidos de la Selección Chilena?

Los partidos de la Selección Chilena en las Clasificatorias Sudamericanas podrán ser seguidos a través de Chilevisión y TNT Sports, que transmitirán cada encuentro en vivo.