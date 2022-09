Arturo Vidal: Hay muchas cosas que debemos mejorar, ser como éramos antes

Arturo Vidal, volante de La Roja, analizó en tono autocrítico la caída con Marruecos en España y remarcó que deben seguir trabajando, ya que la idea es "ser como éramos antes".

"Muchas cosas hay que trabajar. Si los jugadores tomamos lo que el entrenador quiere, será una selección que va a mejorar mucho, ser como éramos antes", declaró Vidal en la zona mixta del Power Stadium en Barcelona.

Pese a la derrota, Vidal señaló que "lo positivo es que empezamos un proceso, es el primer partido donde está la mayoría".

"Tenemos un partido donde Qatar donde tenemos que trabajar mucho. Hay que seguir esta línea, nos tocó con una selección de gran nivel", agregó.

Además, señaló que "todo proceso cuesta al principio, tenemos pocos días de trabajo. Tenemos clara la idea que quiere (Berizzo) y esperamos en el corto tiempo lograrlo".

No obstante, Vidal fue enfático en señalar que para lograr una mejoría, de acá a las próximas clasificatorias, también se necesita que se sumen más jugadores al proceso.

"Ojalá se sumen más jugadores, que empiecen a meterse en equipos de primer nivel, en Europa, eso nos va a ayudar mucho. Hoy nos tocó una selección donde todos están en Europa y eso pasa la cuenta", aseveró.

Finalmente, al ser consultado por las ausencias de Claudio Bravo y Mauricio Isla, Vidal evitó profundizar sobre el tema.

"No me meto en ese tema, es cosa del entrenador. Yo me preocupo de trabajar, y los que vengan tienen que hacerlo de la mejor manera", sentenció.