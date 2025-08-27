Así responde Ignacio Saavedra al llamado de La Roja: Golazo en la Copa de Rusia

Quedan pocos días para que la selección chilena vuelva a la cancha en el cierre de las Clasificatorias al Mundial 2026, y conocida recientemente la nómina para los duelos ante Brasil y Uruguay uno de los citados responde con un gran presente junto a su club.

Hablamos de Ignacio Saavedra, quien atraviesa un buen momento personal en medio de un no muy dulce pasar de su club, el Sochi de la Premier League rusa.

Este miércoles, el Sochi se citó por la tercera fecha de la copa con el actual campeón del fútbol ruso, el Krasnodar, sufriendo una dura derrota de 2-4 en el estadio Fisht, con el impacto de Saavedra desde la banca.

⚽ Ignacio Saavedra suma bonos para los duelos de La Roja en Clasificatorias

Saavedra saltó a la cancha ante Krasnodar al minuto 67' en reemplazo de Dmitrii Vasiljev, ayudando a maquillar el resultado en contra que lamentó el Sochi.

Y es que el formado en Universidad Católica marcó el segundo descuento de su equipo a los 90' cumplidos, llegando al área rival para rematar tras una precisa asistencia y marcar un nuevo gol con la camiseta del cuadro de los Leopardos.

📊 Los números de Nacho Saavedra con Sochi esta temporada

El arranque de Ignacio Saavedra en esta temporada 2025-26 con el Sochi ha sido favorable para el seleccionado chileno.

🏟️ 8 partidos jugados

⚽1 goles

✅ 0 asistencias

⏰ 653' minutos jugados

🥅 7 Partidos como titular

📅 ¿Cuándo juega Chile?

Chile cerrará su participación en las Clasificatorias sudamericanas visitando a Brasil el próximo jueves 4 de septiembre a las 20:30 horas y recibiendo a Uruguay el martes 9 del mismo mes también a las 20:30 horas.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de La Roja?

