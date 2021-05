Ben Brereton: Crecí como delantero centro y en la Roja quiero jugar de "9"

El dealntero chileno-británico Ben Brereton reafirmó sus ganas de jugar por Chile y dijo que prefiere hacerlo como centrodelantero, pese a que en las últimas temporadas ha sido ubicado por las bandas en Blackburn Rovers.

"Crecí como un delantero centro. Era el delantero centro de la selección sub 17 y sub 19 de Inglaterra, entonces siempre he jugado como delantero centro. Últimamente, en mi club (Blackburn Rovers) me han puesto en la banda izquierda y derecha, pero donde quiero jugar es como "9", donde pueda anotar la mayor cantidad de goles", confesó a Diario La Tercera.

"Daré mi mejor esfuerzo para que así sea. Si me toca ponerme la camiseta roja intentaré hacer lo mejor posible y anotar la mayor cantidad de goles que pueda y aportar al juego del equipo", agregó el jugador.

Sobre la selección chilena, indicó que "llego a un equipo de un gran nivel, con grandes futbolistas. Debo adaptarme, pero tengo una gran ilusión de comenzar esta nueva aventura".

"Sé que son un equipo muy exitoso, que gana partidos y que ganó la Copa América. Un muy buen equipo, con jugadores de muchísima experiencia, así que estoy muy emocionado de aprender de ellos y así mejorar", complementó.

Finalmente, comentó que "elegí venir a Chile, porque quiero jugar por Chile. Lo que pase no me importa. Quiero jugar por Chile. Es un gran honor y un privilegio ponerme esta camiseta y jugar un minuto. No estoy pensando en Inglaterra, vine aquí a jugar por Chile".