Ben Brereton reveló la clave para fichar en Derby County

Ben Brereton Díaz, delantero de la Selección Chilena, explicó las razones que lo llevaron a fichar por Derby County. El atacante valoró especialmente el rol del entrenador John Eustace en su decisión, a quien describió como "brillante" en el trato personal. El fichaje se da justo en la previa de su regreso a Santiago para sumarse a la Roja en los duelos contra Brasil y Uruguay por las Eliminatorias al Mundial 2026.

❓¿Qué dijo Brereton sobre su llegada a Derby County?

En conversación con el sitio oficial del club, Derby County FC, Brereton aseguró que la clave estuvo en la confianza del entrenador. "Hablé con el míster aquí, y desde entonces no dudé en venir. Fue brillante conmigo y lo único que quería era fichar", señaló el atacante.

⚽ El entusiasmo del chileno en su nuevo desafío

El delantero se mostró motivado por sumar minutos y recuperar protagonismo tras un paso irregular por Southampton. "Quiero jugar tantos partidos como pueda, marcar goles, ayudar al equipo y ser un buen compañero", dijo. Además, valoró la oportunidad de integrarse a un plantel renovado con varias incorporaciones para la temporada.

Ben tendrá otra chance en el Championship. Foto: Derby County

🔥 Su presente antes de integrarse a la Roja

Brereton reconoció que su último año no fue como esperaba en Inglaterra, pero confía en relanzar su carrera en el Derby. Antes de debutar oficialmente en la Championship, deberá viajar a Chile para unirse a los entrenamientos de la Roja en la previa de los partidos ante Brasil y Uruguay, que marcarán el cierre de estas Clasificatorias.

